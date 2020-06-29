Команды британских чемпионов мира Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа близки, чтобы согласовать последние детали относительно боя. Боксеры должны провести два поединка в 2021 году.

Согласовано финансовую сторону

Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, что основная часть по организации боя сделана. Об этом информирует Sky Sports.

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"Основная часть сделана – это финансовая сторона сделки. Но всегда есть что-то вне нашего контроля. Например, боксеры, которые выиграли свои следующие бои", – заявил Хирн.

Он добавил, что провел успешные переговоры с менеджером Фьюри Бобом Арумом.

Где состоится бой

Хирн рассказал, где может состояться бой Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

"Всем известно, что мы хотим провести бой Фьюри – Джошуа в Великобритании. Это два британца, которые поборются за звание абсолютного чемпиона. Но со всего мира есть такой интерес, что один из двух боев пройдет за пределами Британии", – сказал Хирн.

Также Хирн надеется, что Джошуа одержит победу.

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Проблемы с организацией

На пути проведению поединка между Фьюри и Джошуа стоят обязательные претенденты.

Джошуа должен защитить титулы WBA, WBO, IBF против Кубрата Пулева и Александра Усика.

Зато Фьюри должен защитить титул WBC в боях с Деонтеем Уайлдером и Диллианом Уайтом.