Джошуа – Фьюри: появились новые детали боя десятилетия
Команды британских чемпионов мира Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа близки, чтобы согласовать последние детали относительно боя. Боксеры должны провести два поединка в 2021 году.
Согласовано финансовую сторону
Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, что основная часть по организации боя сделана. Об этом информирует Sky Sports.
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"Основная часть сделана – это финансовая сторона сделки. Но всегда есть что-то вне нашего контроля. Например, боксеры, которые выиграли свои следующие бои", – заявил Хирн.
Он добавил, что провел успешные переговоры с менеджером Фьюри Бобом Арумом.
Где состоится бой
Хирн рассказал, где может состояться бой Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
"Всем известно, что мы хотим провести бой Фьюри – Джошуа в Великобритании. Это два британца, которые поборются за звание абсолютного чемпиона. Но со всего мира есть такой интерес, что один из двух боев пройдет за пределами Британии", – сказал Хирн.
Также Хирн надеется, что Джошуа одержит победу.
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Проблемы с организацией
На пути проведению поединка между Фьюри и Джошуа стоят обязательные претенденты.
Джошуа должен защитить титулы WBA, WBO, IBF против Кубрата Пулева и Александра Усика.
Зато Фьюри должен защитить титул WBC в боях с Деонтеем Уайлдером и Диллианом Уайтом.