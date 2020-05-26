Джошуа и Фьюри проведут два поединка: когда состоится первый бой

В 2020 году может состояться один из самых ожидаемых поединков десятилетия. Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа могут определить абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. До сих пор ни один боксер не владел всеми самыми престижными титулами в рамках хевивейта.

Джошуа и Фьюри проведут два боя

Промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с Джошуа, в интервью BoxingScene заявил, что Тайсон проведет два поединка с Джошуа.

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Рассуждая о том, когда Фьюри завершит карьеру профессионального боксера, Хирн сказал, что Тайсона невозможно воспринимать серьезно.

"Сегодня он утверждает, что хочет сразиться с Диллианом Уайтом за титул "бриллиантового" чемпиона WBC, а завтра он уже не желает проводить этот бой", – сказал Хирн.

Он выразил мнение, что Тайсон проведет два поединка с Джошуа, а потом уйдет из бокса.

"Я не могу говорить за Фьюри, но на тот момент он будет двукратным чемпионом мира. Тайсон побьется за звание абсолютного чемпиона мира. Не думаю, что Фьюри будет так же голоден, как Джошуа. Энтони хочет побить всех претендентов", – отметил глава Matchroom Boxing.

Когда состоится бой Джошуа с Фьюри