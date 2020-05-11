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Джошуа – Пулев: бой может пройти в европейской стране, где минимум больных COVID-19

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Энтони Джошуа и Кубрат Пулев
Энтони Джошуа и Кубрат Пулев / Press Association

25 июля в Лондоне (Англия) запланирован бой между Джошуа и Пулевым. В командах спортсменов считают, что бой не состоится в Британии из-за строгих карантинных ограничений. Поэтому стороны начали переговоры относительно нового места для поединка за чемпионские титулы WBA, WBO и IBF.

Как сообщает Sky Sports, бой может пройти в одной из стран Западной Азии или Хорватии.

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Менеджер Кубрата Пулева Ивало Готсев заявил, что у них есть три недели, чтобы согласовать детали поединка.

"Мы дали друг другу три недели, чтобы все выяснить и окончательно договориться. Промоутер Джошуа Эдди Хирн говорил о странах Среднего Востока. Так или иначе, но главное – безопасность", – сказал Готсев.

Он подтвердил, что Хорватия – один из вариантов для проведения встречи.

"Нужно принять лучшее решение в нынешних условиях. Хорватия – один из вариантов, сторона Джошуа об этом знает", – резюмировал менеджер Пулева.

В Хорватии состоянию на 11 мая подтверждено 2 187 случаев заражения COVID-19, 90 человек умерли.

  • Предыдущий бой Джошуа состоялся 7 декабря 2019 года в Саудовской Аравии. Энтони решением судей победил Энди Руиса и вернул утраченные титулы WBA, WBO, IBF и IBO.
  • Пулев в прошлый раз выходил в ринг 9 ноября 2019 года и победил Райделла Букера.
  • Джошуа и Пулев должны были провести бой еще в октябре 2017 года, но болгарин получил травму.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Энтони Джошуа Бокс
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