Вскоре украинский боксер Александр Усик может получить шанс завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Соперником непобедимого Усика станет британец Энтони Джошуа, владеющий титулами WBA, WBO, IBF.

Джошуа встретится с Усиком перед Фьюри

Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о двух поединках в 2021 году. Но до этого Энтони сначала придется провести обязательные защиты титулов. Об этом информирует boxingnews24.com.

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Уже в следующем поединке, который запланирован на 25 июля, Джошуа должен защищать титул IBF против Кубрата Пулев.

Промоутер британца Эдди Хирн не исключает, что его подопечный после боя с Пулевым сразится с Усиком. Украинец – обязательный претендент по линии WBO.

И только после этого Джошуа встретится с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Будет ли у нас поединок с Александром Усиком перед встречей с Фьюри? Возможно. Можно ли с ним договориться? Возможно. Позволит это WBO? Никто не знает,

– сказал Хирн.

По словам промоутера, Фьюри также должен провести обязательную защиту пояса с Диллиан Уайтом.

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Хирн утверждает, что бой Джошуа – Фьюри состоится при любых условиях. Помехой не станет, если кто-то из боксеров потеряет пояс.

"Я не откажусь от поединка, если на кону не будут стоять все четыре пояса. Все хотят увидеть бой Джошуа – Фьюри. Мы должны устроить их схватку, чего бы это ни стоило", – сказал Хирн.

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