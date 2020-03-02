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Джошуа – Пулев: боксеры впервые встретились в горячей дуэли взглядов – видео

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA (Super), WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в следующем бою встретится с болгарином Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

Бой состоится 20 июня и станет главным событием вечера бокса на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. 3 марта боксеры впервые встретились взглядами.

Интересно: Джошуа заявил, что хочет провести бой с Усиком уже в этом году

Дуэль взглядов Джошуа – Пулев: смотрите видео

  • Этот поединок Пулев получил благодаря статусу обязательного претендента на титул IBF, но на кону будут стоять все пояса Джошуа.
  • Энтони Джошуа предыдущий бой провел 7 декабря 2019 года. В Саудовской Аравии британец победил Энди Руиса и вернул титулы WBA, WBO, IBF и IBO.
  • Кубрат Пулев последний раз выходил на ринг 9 ноября 2019 года и победил Райделла Букера.
  • Джошуа и Пулев должны были провести бой еще в октябре 2017 года, но болгарин получил травму.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Энтони Джошуа Спорт Бокс
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