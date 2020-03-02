Джошуа – Пулев: боксеры впервые встретились в горячей дуэли взглядов – видео
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA (Super), WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в следующем бою встретится с болгарином Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).
Бой состоится 20 июня и станет главным событием вечера бокса на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. 3 марта боксеры впервые встретились взглядами.
Интересно: Джошуа заявил, что хочет провести бой с Усиком уже в этом году
Дуэль взглядов Джошуа – Пулев: смотрите видео
- Этот поединок Пулев получил благодаря статусу обязательного претендента на титул IBF, но на кону будут стоять все пояса Джошуа.
- Энтони Джошуа предыдущий бой провел 7 декабря 2019 года. В Саудовской Аравии британец победил Энди Руиса и вернул титулы WBA, WBO, IBF и IBO.
- Кубрат Пулев последний раз выходил на ринг 9 ноября 2019 года и победил Райделла Букера.
- Джошуа и Пулев должны были провести бой еще в октябре 2017 года, но болгарин получил травму.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии