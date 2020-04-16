Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри: Такого момента больше не будет

Энтони Джошуа хочет встретиться с Тайсоном Фьюри. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF бросил вызов обладателю титула WBC, которым является Фьюри.

30-летний Джошуа призывает выйти Тайсона на ринг против него и выяснить, кто самый сильный боксер в супертяжелом весе, сообщает Sky Sports.

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"Фьюри, выходы драться со мной. Если ты хочешь называть себя номером один, выходы со мной в ринг. Давай устроим этот поединок. Мне принадлежат все остальные титулы, так что наш бой имеет смысл. Я объединенный чемпион в супертяжелом весе, а Фьюри владеет титулом WBC", – заявил Энтони.

По словам Джошуа, бой с Фьюри нужен для того, чтобы в супертяжелом дивизионе был единственный доминатор, который станет абсолютным чемпионом.

Для того, чтобы доказать, что я первый номер, мне, безусловно, нужно встретиться с Фьюри. А он должен драться со мной,

– считает Энтони.

По мнению Энтони, бой должен состояться, поскольку больше не будет такого момента, как сейчас. Впрочем, оба боксера имеют соперников на следующие поединки.

Джошуа должен летом провести защиту пояса IBF против Кубрата Пулева. Зато Фьюри ждет третий бой против Деонтея Уайлдера.

"Было бы замечательно сказать Пулеву: "Я считаю, что сейчас тебе лучше подождать". А Уайлдеру нужно сказать: "У нас есть более важный бой. Наслаждайся своим Алабамским цыпленком, пока мы будем шуметь в Великобритании", – резюмировал Энтони.

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Недавно глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о возможности проведения боя между Тайсоном и Энтони.

Он убежден, что бой может состояться, однако организации поединка мешают Кубрат Пулев и Деонтей Уайлдер.

Если Пулев и Уайлдер согласятся подождать, то поединок Джошуа с Фьюри имеет все шансы состояться.

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