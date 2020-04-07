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Джошуа и Фьюри могут встретиться в следующем бою: детали

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Джошуа и Фьюри могут встретиться в следующем бою / dailymail.co.uk

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа могут сойтись в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Бой британских боксеров может состояться сразу после возобновления поединков. Сейчас боксерские бои не происходят из-за пандемии COVID-19.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о возможности проведения боя между Тайсоном и Энтони.

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Он убежден, что бой может состояться, однако организации поединка мешают Кубрат Пулев и Деонтей Уайлдер.

"Я думаю, что это возможно. Но у Пулева есть право на бой. Он подписал контракт так же, как и Уайлдер на поединок с Фьюри", – сказал Арум BBC.

Арум заверил, что ни он, ни глава Matchroom Boxing Эдди Хирн, ни промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен не будут нарушать условия контрактов.

В таком случае бой между Фьюри и Джошуа возможен, если Уайлдер и Пулев откажутся встретиться с Тайсоном и Энтони соответственно.

"Мы должны уважать права всех. Возможно, что Пулев и Уайлдер отступят, чтобы состоялся поединок с Фьюри и Джошуа? Нет ничего невозможного, но слово за ними", – сказал Арум.

Кстати Фьюри рассказал, что соблазнило Уайлдера на третий бой

  • Бой Джошуа – Пулев должен был состояться 20 июня, однако официально перенесен из-за пандемии COVID-19.
  • Уайлдер вроде как активировал опцию реванша с Фьюри. Их встреча должна состояться летом или осенью 2020 года.
  • Тайсон – чемпион мира по версии WBC. Энтони Джошуа владеет титулами WBO, WBA, IBF, IBO.
 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
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