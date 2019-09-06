Джошуа и Руис провели дуэль взглядов, мексиканец надел сомбреро: видео

Британец Энтони Джоуша и мексиканец Энди Руис отправились в рекламный тур. Боксеры встретятся на ринге 7-го декабря в Саудовской Аравии.

За несколько дней боксеры побывали в Нью-Йорке (США) и Саудовской Аравии. Спортсмены пообщались с прессой и болельщиками.

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Также боксеры успели провести несколько дуэлей взглядов. На последнюю дуэль мексиканский чемпион мира пришел в сомбреро (традиционная шляпу населения Пиренейского полуострова и Латинской Америки).

Это никак не смутило Джошуа и боксеры провели спокойную дуэль взглядов.

Поединок Джошуа – Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии на арене в Эр-Рияде. Такое решение было принято командами боксеров.

Руис заявлял, что не хочет драться в Саудовской Аравии, но боксеры все-таки сумели договориться относительно поединка.

Первый бой между боксерами состоялся 2-го июня. Джошуа четыре раза побывал в нокдауне и рефери решил остановить бой в седьмом раунде.

Для Энтони это первое поражение в карьере, до этого он победил в 22 боях, в том числе Владимира Кличко, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира. Для британца это был первый бой в США.

29-летний Энди Руис-младший провел 33 поединка и проиграл только один (Джозефу Паркеру за звание чемпиона по версии WBO).