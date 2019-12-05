Джошуа и Руис провели горячую дуэль взглядов: видео

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Энди Руис – Энтони Джошуа / matchroomboxing.com

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис и Энтони Джошуа провели дуэль взглядов перед своим реваншем. Боксеры уже в Саудовской Аравии, где 7 декабря состоится их бой.

Боксеры встретились лицом к лицу во время пресс-конференции в городе Эд-Дирийя.

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Джошуа, который потерпел сенсационное поражение в первом поединке, пытался "сжечь" взглядом Руиса. Энтони сосредоточенно смотрел в глаза мексиканца и даже не моргнул глазом.

Зато Руис пытался что-то рассказать Джошуа. На слова Энди британский боксер никак не отреагировал.

Видео дуэли взглядов

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Энтони Джошуа Джошуа – Руис Бокс
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