Джошуа мне выгоднее, – Усик рассказал, с кем хочет драться

Александр Усик рассказал, что хочет проводить как можно больше поединков в супертяжелом весе. Украинский боксер признался, что пока не думает о чемпионском бое.

По словам Усика, он готов уже в феврале выйти в ринг. Он выразил готовность встретиться с Дереком Чисорой.

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Я не летаю где то в облаках. Я не думаю о поясе. Мне реально нравится боксировать. Я хочу боксировать. Если это будет за пояс, я буду очень рад. Если это будет не за пояс, а просто бой, на который придут посмотреть люди...

Например, с Чисорой получился бы отличный поединок. Он реально старый, но с такими "мехами". Ну красавец. Посмотри, что он творит. Я не держусь за пояса. Мне нужны бои, мне нужен бокс. Я хочу боксировать,

- сказал Александр ютуб-каналу USYK17.

Также Усик заявил, что больше хочет встретиться с Энтони Джошуа, поскольку бой финансово выгодный. "Кого предпочитаю: Джошуа или Руиса? Джошуа. Чисто потому, что мне это выгоднее по деньгам - и бокс, и фаны, и Британия", - сказал Усик.

Также украинский боксер заявил, что перед потенциальной встречей с Джошуа может провести 2-3 поединка.

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Когда Усик дебютировал в супертяжелом весе?

13 октября Усик в Чикаго (США) победил Чазза Уизерспуна по итогам семи раундов. Американец отказался продолжать бой.

После боя Усик сказал, что пока не почувствовал разницу между супертяжелім и первым тяжелым весом. В первом тяжелом весе Усику удалось стать абсолютным чемпионом мира.

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис считает, что Уизерспун не стал настоящим тестом для украинского боксера.

Вероятно, что следующий бой Усик проведет в феврале 2020 года против Дерека Чисоры.