Джошуа может отказаться от двух титулов

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, что следующий соперник британца станет известен в течение следующих трех недель. Джошуа, владеющий титулами WBA, IBF и WBO, должен провести два обязательных боя.

Как известно, Джошуа должен провести защиту титулов IBF и WBO – против Кубрата Пулева и Александра Усика соответственно. Таким образом, один из поясов Энтони, скорее всего, потеряет.

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Все должно решиться в течение трех недель, но это реально заставляет задуматься. А что если Джошуа оставит оба титула? Важно ли это вообще? Он все равно останется чемпионом мира и главной звездой в этом спорте, и по-прежнему будет участвовать в классных супертяжелых поединках. Зато ни с кем не придется идти на конфликт и отчислений организациям тоже будет меньше,

– сказал Хирн в интервью Sports Illustrated.

Хирн заявил, что из-за обязательных защит у Владимира Кличко было много неинтересных боев. "Он дважды дрался с Тони Томпсоном, который был обязательным претендентом...", – сказал промоутер.

По словам Хирна, Джошуа не хочет отказываться от титула и готов драться с любым соперником. "Но это нечестно, когда две санкционированные организации говорят: "Ты должен выбрать между нами или отказаться от пояса", – считает промоутер Джошуа.

Никто не знает, что дальше придет на ум Бобу Аруму (промоутер Пулева, – Спорт24). С ним может быть сложно договориться, и Энтони скажет: "Мне не интересно". Тогда он может оставить титул IBF, я не знаю. Пулеву тоже предстоит принять непростое решение, ведь ему придется либо принять наше предложение, либо сразиться с Адамом Ковнацки за вакантный титул IBF примерно за миллион долларов. И проиграть он может в обоих поединках,

– резюмировал Хирн.

Также Хирн ранее заявил, что Энтони Джошуа следующий бой может провести против Александра Усика. Джошуа будет драться с Усиком, если WBO обяжет британца встретиться с украинцем.

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Есть вероятность, что Усик в следующем поединке сразится за титул WBO с Джозефом Паркером. Это произойдет, если Джошуа откажется проводить защиту титула WBO.