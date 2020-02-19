Джошуа назвал возможную дату боя с Александром Усиком

Британский чемпион мира по боксу Энтони Джошуа по версиям WBA, WBO и IBF заявил, что готовится не только к своему следующему поединку против болгарина Курбата Пулева, но и к бою против украинца Александра Усика.

Британец рассчитывает, что поединок может состояться уже в июне 2020 года, рассказал он в комментарии Sky Sports.

Интересно: Промоутер Усика рассказал про следующих соперников украинца

Пока план такой, что я бьюсь с Пулевым, а Усик – с Чисорой. И я точно знаю, что буду драться против Александра Усика в ближайшее время,

– заявил Энтони Джошуа.

Поэтому он готовится уже и к этому поединку. Кроме того, он поделился целью проводить побольше поединков каждый год.

"Хочу драться дважды, а то и трижды в год. Это даст возможность хорошо спланировать подготовку к каждому из соперников", – рассказал чемпион мира.

Ранее сообщалось, что победитель боя Джошуа – Пулев сразится с украинцем Александром Усиком. Промоутер британца Эдди Хирн рассказывал, что единственный вариант, заяким поединок Джошуа – Усик не состоится, если удастся договориться о бое с победителем поединка Уайлдер – Фьюри.

Энтони Джошуа последний бой провел 7 декабря. В Саудовской Аравии британец победил Энди Руиса и вернул титулы WBA, WBO, IBF и IBO.