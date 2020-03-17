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Джошуа не сможет стать абсолютным чемпионом мира без участия Усика

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Эгис Климас, менеджер обязательного претендента на пояс WBO в супертяжелом весе Александра Усика (17-0, 13 КО), заявил, что команда украинца не будет отступать от желания провести бой с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) ради встречи британца с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Слова Климаса цитирует издание Sky Sports.

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Они не смогут организовать бой Джошуа – Фьюри до встречи с нами. Как это возможно? На данный момент нам нужно победить Чисору, после чего мы должны получить бой за пояс WBO. Я верю, что Джошуа хочет провести этот бой. Хорошие боксеры хотят драться с хорошей оппозицией. Джошуа видит серьезный вызов в Александре и хочет его принять. Все говорят, что Александр создаст проблемы для Джошуа, но Энтони так не думает и он хочет доказать всем, что сильнее.

Мы не хотим ждать слишком долго. Александр хочет драться, он хочет оставаться активным. Для него будет большой проблемой – не боксировать долгое время,
– заявил менеджер.

Дерек Чисора на днях согласовал бой с украинцем Александром Усиком. Поединок состоится 23 мая на арене О2 в Лондоне.
Поединок с Чисорой станет для Усика вторым в супертяжелом весе. Дебютировал украинец в хевивейте в октябре прошлого года, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.
Победитель боя Усик – Чисора сможет в будущем рассчитывать на встречу с чемпионом мира в супертяжелом весе по трем версиям Энтони Джошуа. Британский чемпион проведет защиту титула против Пулева 20 июня.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Энтони Джошуа Александр Усик Бокс
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