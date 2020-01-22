Джошуа обещает дать бой Усику и Пулеву

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа обещает дать бой Александру Усику и Кубрату Пулеву. Оба боксера являются обязательными претендентами на титулы Энтони. Усик – по версии WBO, а Пулев – IBF.

В комментарии ютуб-канала промоутерской компании Matchroom Boxing Джошуа завил, что проведет поединок с Пулевым в Турции.

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С Пулевым мы вроде должны подраться в Турции. Также слышал о Манчестере. Я выбрал бы Турцию. Но мне нет разницы, где драться,

– сказал Энтони.

Ранее Пулев в своем официальном фейсбуке сообщил, что встретится с Джошуа в Стамбуле. В команде британца информацию пока не подтвердили.

Если Энтони все же встретится с Пулевым, то титул WBO может стать вакантным. Претендент по этой версии – украинец Усик.

Джошуа же заявляет, что готов встретиться и с Пулевым, и с Усиком.

Усик, Пулев. Сначала один получит свой прием. Если я не побьюсь с одним из них сразу, то встречусь чуть позже. Каждый из них получит кусок своего пирога,

– подытожил Энтони.