Джошуа подтвердил, что следующий бой готов провести с Усиком

Британский чемпион мира по версии WBO, WBA Super и IBF Энтони Джошуа заявил, что готов следующий бой провести против украинца Александра Усика.

Следующий поединок Усик проведет в супертяжелом весе против Карлоса Такама. Бой состоится 25 мая в американском городе Оксон Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor.

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В случае победы Усик станет первым номером рейтинга WBO в супертяжелом весе. Александр будет обязательным претендентом на чемпионский титул, поскольку является "суперчемпионом" WBO в крузервейте. Поясом в супертяжелом весе сейчас владеет именно Джошуа.

Энтони Джошуа 1 июня встретится в Нью-Йорке с мексиканцем Энди Руисом-младшим. Британец утверждает, что сразу же после этого готов драться с Усиком.

Полностью буду готов. Освободить титул для Усика? Ни за что! И к чему это? Я даже никогда и не раздумывал над тем, чтобы отказаться от какого-то из своих титулов. Согласен, в боксе очень много политики. Но я точно не собираюсь отказываться от титула WBO и готов драться с Усиком. Даже больше. Хочу пожелать парню удачи. Считаю, он – очень крутое дополнение к хэвивейту. Он очень талантливый боец. И, считай, уже именитый.

Скажу даже больше. Если бы он дебютировал в хэвивейта раньше, то вместо Джаррелла Миллера и Луиса Ортиса, который отказался от боя, я бы сейчас дрался именно с ним. DAZN хочет, чтобы на их стримминге было как можно больше крутых боев между крутыми бойцами. Им нужны боксеры типа Усика. И они будут его хорошо продвигать. Они готовы хорошо платить, ведь заинтересованы в таких поединках,

– цитирует Джошуа vRINGe.

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Джошуа не первый раз говорит о готовности драться с Александром Усиком. Британец также заявил, что будет смотреть дебютный бой украинца в супертяжелом весе против Такама.

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