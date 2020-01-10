Джошуа принял решение не драться с Усиком и защитит титул IBF
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа принял решение провести обязательный бой против Кубрата Пулева. Болгарин является официальным претендентом по версии IBF.
Специализированный портал Boxing Scene сообщает, что стороны Джошуа и Пулева продолжают переговоры об организации поединка.
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Представитель IBF заявил, что команды обоих боксеров попросили дать время до 31 января для переговоров.
Мне сообщили, что команды Пулева и Джошуа попросили дать время до 31 января на проведение переговоров,
– сказали в IBF.
Если стороны не смогут прийти к соглашению относительно боя, то будут назначены промоутерские торги.
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Пока место и дата боя между Пулевым и Джошуа не сообщаются. Вероятно, бой состоится весной в Лондоне.
Джошуа и Пулев должны были провести бой еще в октябре 2017 года, но болгарин получил травму.
С кем сразится Усик?
Потенциальными соперниками украинца, который является официальным претендентом на титул WBO, остаются Дерек Чисора и Джозеф Паркер.
Впрочем, открытым стоит вопрос, будет ли стоять на кону в следующем поединке Усика титул WBO.
Как известно, в организации обязали Джошуа провести защиту титула WBO в течение пол года с момента его последнего боя.
Джошуа в последний раз выходил в ринг 7-го декабря и победил Энди Руиса.
Усик может встретиться с Паркером в битве за титул WBO, если Джошуа откажется от пояса. Кроме того, Александр может получить титул без поединка.
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