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Джошуа принял решение не драться с Усиком и защитит титул IBF

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Энтони Джошуа и Александр Усик / sportlife.news

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа принял решение провести обязательный бой против Кубрата Пулева. Болгарин является официальным претендентом по версии IBF.

Специализированный портал Boxing Scene сообщает, что стороны Джошуа и Пулева продолжают переговоры об организации поединка.

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Представитель IBF заявил, что команды обоих боксеров попросили дать время до 31 января для переговоров.

Мне сообщили, что команды Пулева и Джошуа попросили дать время до 31 января на проведение переговоров,
– сказали в IBF.

Если стороны не смогут прийти к соглашению относительно боя, то будут назначены промоутерские торги.

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Пока место и дата боя между Пулевым и Джошуа не сообщаются. Вероятно, бой состоится весной в Лондоне.

Джошуа и Пулев должны были провести бой еще в октябре 2017 года, но болгарин получил травму.

С кем сразится Усик?

Потенциальными соперниками украинца, который является официальным претендентом на титул WBO, остаются Дерек Чисора и Джозеф Паркер.

Впрочем, открытым стоит вопрос, будет ли стоять на кону в следующем поединке Усика титул WBO.

Как известно, в организации обязали Джошуа провести защиту титула WBO в течение пол года с момента его последнего боя.

Джошуа в последний раз выходил в ринг 7-го декабря и победил Энди Руиса.

Усик может встретиться с Паркером в битве за титул WBO, если Джошуа откажется от пояса. Кроме того, Александр может получить титул без поединка.

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Александр Усик Энтони Джошуа Спорт Бокс
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