Джошуа проведет следующий бой на стадионе "Тоттенхэма": соперником станет Усик или Пулев

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Энтони Джошуа / boxingscene.com

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, что следующий бой британца состоится в Лондоне. По его словам, Джошуа будет защищать титулы в бою с украинцем Александром Усиком или болгарином Кубратом Пулевым.

Пулев – приоритетный вариант для Джошуа

Хирн заявил, что Джошуа должен защитить титул IBF в бою с Кубратом Пулевым до апреля 2020 года.

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Между тем на защиту пояса WBO в поединке с Усиком британец имеет полгода. По словам Хирна понятно, что приоритетным для Джошуа является бой против Пулева. Зато Усик встретится с Дереком Чисорой.

IBF дали нам время до апреля, чтобы мы провели бой с Кубратом Пулевым, а WBO в течение полугода обязала сразиться с Усиком. Спросим у WBO, можем ли мы сперва организовать бой с Пулевым.

Мы поговорим с командой Усика. Он мог бы сначала подраться с Чисорой, а потом с Джошуа. Бой вряд ли пройдет на "Уэмбли", это не лучший вариант. Отличный новый стадион сейчас у "Тоттенхэма". Они хотели принять бой с Руисом, но не смогли из-за графика, а теперь интерес возобновился,
– цитирует Хирна BoxingScene.com.

Промоутер заявил, что Джошуа выразил желание провести защиту титулов в Великобритании. Пока больше всего шансов принять следующий бой Энтони имеет новый стадион "Тоттенхэма".

С кем сразится Усик?

После того, как Джошуа отобрал чемпионские титулы у Энди Руиса, британец выразил готовность встретиться с Усиком.

В команде украинского боксера также заявили, что готовы ко встрече с Джошуа. Впрочем, больше шансов, что Александр все же встретится с Чисорой.

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Эдди Хирн рассказал, что бой Усика и Чисоры может состояться в Великобритании. По словам сопромоутера Усика, поединок примет Манчестер.

Также Хирн назвал вероятную дату поединка – 8 февраля. Но другой промоутер украинца Александр Красюк заявил, что это слишком рано.

Переговоры о бое ранее подтвердил промоутер британца Дэвид Хэй. А Красюк заявил, что Чисора согласился на поединок с Усиком, однако контракт пока не подписан.

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Александр Усик Энтони Джошуа
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