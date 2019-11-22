Джошуа провел открытую тренировку накануне реванша с Руисом: эффектные фото

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Энтони Джошуа / BoxingScene

Бывший чемпион мира в супертяжелом веcе британец Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) провел открытую тренировку для журналистов накануне реванша с мексиканским чемпионом хэвивейта по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом (33-1, 22 КО).

Как известно, 7 декабря в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между Энди Руисом и Джошуа.

К сведению: В сети появилось зрелищное промо к ожидаемому реваншу Руис – Джошуа: видео


Открытая тренировка Джошуа / Фото: BoxingScene

В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа в поединке, который состоялся на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

На счету 30-летнего Руиса 34 боя в профессиональном боксе, в которых он получил 33 победы и потерпел одно поражение. Его ровесник Джошуа получил 22 победы в 23 поединках.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс Энтони Джошуа
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