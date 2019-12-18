Джошуа рассказал, как планирует побеждать Усика в чемпионском бою

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Энтони Джошуа / Фото из открытых источников

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением об Александре Усике и о том, как построит подготовку к потенциальному поединку с украинцем.

По словам британского боксера, Саша является очень достойным оппонентом. Джошуа похвалил украинца за его работу в ринге и отметил его настойчивость. Это он рассказал в интервью Sky Sports.

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Усик – претендент, который будет в поле моего зрения в конце марта или начале апреля. Очень достойный соперник. Когда я выстраиваю свой рекорд, хочу таких соперников как Усик, чтобы позже заявить о том, что я их победил. Он очень хорошо использует свои ноги, здорово держит руки. По нему нельзя попасть, так хорошо он двигается на ногах. Что я бы сделал, так это изучал бы его – его движение, выбор позиции,
– сказал Джошуа.

Как известно, Всемирная боксерская организация (WBO) распорядилась, чтобы Энтони Джошуа и Александр Усик начали переговоры о проведении поединка. Таким образом организация официально санкционировала бой между боксерами.

Джошуа (22-1, 21 КО) вернул себе чемпионские титулы после победы над Энди Руисом в реванше. Британец победил единогласным решением судей. Сам Энтони Джошуа заявил, что для него нет никаких проблем провести бой с Усиком.

Первым претендентом на бой с Джошуа является 38-летний болгарин Кубрат Пулев. Боксер является обязательным претендентом по версии IBF.

Непобежденный Усик (17-0, 13 КО) в октябре дебютировал в супертяжах с победы над Чаззом Уизерспуном после семи раундов.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Энтони Джошуа Александр Усик Бокс
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