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Джошуа рассказал, какие проблемы ждут Усика в бою с Чисорой

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Энтони Джошуа / skysports.com

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Джошуа прокомментировал возможный бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Британец убежден, что Усика ожидает сложный бой.

В комментарии Sky Sports Джошуа рассказал, что был на двух поединках Чисоры и Диллиана Уайта, которые потенциальный соперник Усика проиграл. Энтони заявил, что Чисора сильный боксер.

Примечательно: Джошуа заявил, что хочет провести бой с Усиком уже в этом году

Этот Чисора задаст Усику проблем. Я смотрел бой Дэвида Прайса и Чисоры. Я поставил себе вопрос: почему Дэвид не пытается контролировать его. Но когда я сам с ним поспарринговал, я понял, что парень довольно сильный. Это не шутка. И я отдаю должное Диллиану Уайту за то, что имел с ним дело дважды, 12 и 11 раундов. Чтобы контролировать Чисору 12 и 11 раундов, необходимы действия. Усик из тяжелого веса. Да, у него "ноги" и передвижения...,
– сказал Джошуа.

По словам Джошуа, если Чисора не будет чувствовать угрозы от силы Усика, то украинец столкнется с проблемами.

"Но он (Усик, – Спорт24) один из лучших бойцов нашего поколения, которых видел мир. Это бой с равными шансами, 50 на 50. Вот почему телеканал Sky берется за него. Ведь это то, что хотят увидеть люди", – резюмировал Джошуа.

Диллиан Уайт также поделился мнением о потенциальном бое между Усиком и Чисорой. Уайт уверен, что Дерек преподнесет Усику неприятный сюрприз.

  • По предварительной информации, поединок Усик – Чисора состоится в O2 Arena в Лондоне.
  • Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который сотрудничает с Усиком, заявил, что бой состоится 28 марта.
  • В то же время промоутер украинца Александр Красюк рассказал, что в течение нескольких дней будет официальная информация о бое.
  • Усик встретился с Чисорой 7 декабря в Саудовской Аравии. Оба посетили реванш Джошуа с Энди Руисом.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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