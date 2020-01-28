Джошуа рассказал, какие проблемы ждут Усика в бою с Чисорой

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Джошуа прокомментировал возможный бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Британец убежден, что Усика ожидает сложный бой.

В комментарии Sky Sports Джошуа рассказал, что был на двух поединках Чисоры и Диллиана Уайта, которые потенциальный соперник Усика проиграл. Энтони заявил, что Чисора сильный боксер.

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Этот Чисора задаст Усику проблем. Я смотрел бой Дэвида Прайса и Чисоры. Я поставил себе вопрос: почему Дэвид не пытается контролировать его. Но когда я сам с ним поспарринговал, я понял, что парень довольно сильный. Это не шутка. И я отдаю должное Диллиану Уайту за то, что имел с ним дело дважды, 12 и 11 раундов. Чтобы контролировать Чисору 12 и 11 раундов, необходимы действия. Усик из тяжелого веса. Да, у него "ноги" и передвижения...,

– сказал Джошуа.

По словам Джошуа, если Чисора не будет чувствовать угрозы от силы Усика, то украинец столкнется с проблемами.

"Но он (Усик, – Спорт24) один из лучших бойцов нашего поколения, которых видел мир. Это бой с равными шансами, 50 на 50. Вот почему телеканал Sky берется за него. Ведь это то, что хотят увидеть люди", – резюмировал Джошуа.

Диллиан Уайт также поделился мнением о потенциальном бое между Усиком и Чисорой. Уайт уверен, что Дерек преподнесет Усику неприятный сюрприз.