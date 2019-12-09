Джошуа рассказал причину поражения Руису: британец перенес операцию после боя

Энтони Джошуа, который 7-го декабря в реванше победил Энди Руиса, рассказал причины поражения мексиканцу 1 июня 2019 года. Тогда Джошуа капитулировал в 7-м раунде и потерял титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Британец рассказал, что перед поединком в Нью-Йорке он чувствовал себя плохо. Перед выходом на ринг, по словам Джошуа, он сунул голову в ведро со льдом.

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Считаю, что нужно отдать должное Энди Руису. Он – великий боец. Все было честно. Он просто был сильнее и избил меня в ту ночь. Проблема была в том, что я не знал, что со мной не так. Чувствовал усталость еще до выхода на ринг. Чувствовал, что что-то со мной не так. Чувствовал, что чем-то болен. Хуже всего, что я не мог понять причину всего этого. Тогда в Нью-Йорке в раздевалке я даже засунул голову в ведро со льдом перед выходом на ринг,

– цитирует Джошуа vRINGe.

Джошуа утверждает, что накануне тренировочного лагеря до реванша он был прооперирован. Но британец не сообщил причины операции.

Мне сразу же сказали, что если хочу исправить проблему раз и навсегда, то необходимо согласиться на операцию. Сразу же после этого я смог нормально и полноценно готовиться к реваншу. Это мое решение не рассказывать о проблемах со здоровьем. Я не хотел никаких оправданий. Это называется ответственность. Ты несешь на себе ответственность как чемпион мира. Все это очень непросто, давит, утомляет. Но никуда от этого не деться,

– резюмировал боксер.

По словам британца, проблема со здоровьем осталась в прошлом.