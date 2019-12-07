Энтони Джошуа – Энди Руис: анонс самого ожидаемого реванша года
7 декабря в Саудовской Аравии состоится самый ожидаемый реванш 2019 года. Мексиканец Энди Руис попытается отстоять титулы, которые он завоевал в поединке против Энтони Джошуа. Анонс отчаянного противостояния – читайте в материале Спорт24.
Джошуа – Руис. Главное
Что: реванше за титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO
Где: Эд-Дирийя (Саудовская Аравия), Diriyah Arena
Когда ночь с субботы на воскресенье 8 декабря, примерно 00:00 по киевскому времени
Трансляция: канал "Интер"
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Чем важен и интересен бой
Кроме титулов WBA Super, WBO, IBF и IBO, на кону будет стоять имя Энтони Джошуа. Задача британского боксера доказать, что поражение в первом поединке была случайностью.
Энди Руис остается андердогом боя, хотя и уверенно выиграл поединок 1 июня. Кто звезда, а кто "ноунейм" чувствуется и в гонорарах боксеров.
По информации СМИ, Энтони заработает 85 миллионов долларов. Руис несмотря на статус чемпиона получит 13 миллионов долларов.
Второе поражение от Руиса смоет Джошуа с пьедестала лучших супертяжей мира. И для этого есть предпосылки.
Перед боем снова появились слухи, что Джошуа был нокаутирован во время подготовки. Проверить информацию невозможно, поскольку ни один боксер не раскроет такую информацию перед встречей. Если это правда, то Джошуа ждет очередное фиаско ...
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Украинский след
Внимательно за поединком в Саудовской Аравии следить Александр Усик. Украинец лично планирует посетить бой.
Усик – официальный претендент на титул WBO. Следовательно, по логике вещей должен встретиться с победителем боя Джошуа – Руис.
Однако на титул IBF претендует Кубрат Пулев. Провести одновременно две защиты ни Джошуа, ни Руис не смогут ...
Александр Усик / фото: boxingscene.com
На данный момент СМИ пишут о том, что Усик следующий бой проведет в феврале, но против Дерека Чисоры. Будет ли стоять на кону поединка титул WBO? Пока не известно.
Ходят слухи, что Усик и Чисора поспорят за право в следующем бою драться с обладателем титула WBO.
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Интересные факты боя
Нидерландский боксер Тайрон Спонг был спарринг-партнером Энтони Джошуа. Спонг должен был стать первым соперником Усика в хэвивейте, но попался на применении запрещенных препаратов и не вышел в ринг против украинца.
В пробе А у Спонга VADA нашла препарат кломифен, который внесен в список подозрительных веществ.
Впоследствии Спонг сообщил о том, что его последняя допинг-проба оказалась отрицательной. Это означает, что Тайрон должен был драться с украинцем Александр Усик.
Во время реванша не будет ринг-герлз. Девушки обычно выносят таблички с номером следующего раунда. Причина их отсутствия на реванше боксеров – слишком откровенные наряды девушек, что запрещено в Саудовской Аравии.
Diriyah Arena, на который состоится бой, была построена за два месяца. Арена вмещает 15 тысяч зрителей.
Diriyah Arena / фото: twitter.com/MatchroomBoxing
Билеты вблизи ринга стоят 50 тысяч саудовских риалов, что равняется 320 тысячам гривен, или 13 333 долларов за билет.
Самые дешевые билеты (5 категория) на матч-реванш стоят 520 саудовских реалов, что равно 3 327 гривнам.
Прогноз
В первом поединке боксеров была очевидна плохая физическая форма Джошуа и недооценка соперника. Кроме того, Энтони будто бы был нокаутирован во время подготовки. Слишком много негативных факторов перед защитой титулов!
Сейчас Энтони выглядит крайне сосредоточенным и мотивированным отомстить мексиканцу. 7 декабря абсолютно все будет зависеть от формы Джошуа. Если британец готов, как к поединку с Кличко, то бой завершится досрочно до 9 раунда.