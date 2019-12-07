Энтони Джошуа – Энди Руис: анонс самого ожидаемого реванша года

7 декабря в Саудовской Аравии состоится самый ожидаемый реванш 2019 года. Мексиканец Энди Руис попытается отстоять титулы, которые он завоевал в поединке против Энтони Джошуа. Анонс отчаянного противостояния – читайте в материале Спорт24.

Джошуа – Руис. Главное

Что: реванше за титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO

Где: Эд-Дирийя (Саудовская Аравия), Diriyah Arena

Когда ночь с субботы на воскресенье 8 декабря, примерно 00:00 по киевскому времени

Трансляция: канал "Интер"

Читайте также: Джошуа – Руис: букмекеры назвали победителя эпического реванша

Чем важен и интересен бой

Кроме титулов WBA Super, WBO, IBF и IBO, на кону будет стоять имя Энтони Джошуа. Задача британского боксера доказать, что поражение в первом поединке была случайностью.

Энди Руис остается андердогом боя, хотя и уверенно выиграл поединок 1 июня. Кто звезда, а кто "ноунейм" чувствуется и в гонорарах боксеров.

По информации СМИ, Энтони заработает 85 миллионов долларов. Руис несмотря на статус чемпиона получит 13 миллионов долларов.

Второе поражение от Руиса смоет Джошуа с пьедестала лучших супертяжей мира. И для этого есть предпосылки.

Перед боем снова появились слухи, что Джошуа был нокаутирован во время подготовки. Проверить информацию невозможно, поскольку ни один боксер не раскроет такую ​​информацию перед встречей. Если это правда, то Джошуа ждет очередное фиаско ...

Новости по теме: Джошуа – Руис: где смотреть в Украину чемпионский реванш

Украинский след

Внимательно за поединком в Саудовской Аравии следить Александр Усик. Украинец лично планирует посетить бой.

Усик – официальный претендент на титул WBO. Следовательно, по логике вещей должен встретиться с победителем боя Джошуа – Руис.

Однако на титул IBF претендует Кубрат Пулев. Провести одновременно две защиты ни Джошуа, ни Руис не смогут ...



Александр Усик / фото: boxingscene.com

На данный момент СМИ пишут о том, что Усик следующий бой проведет в феврале, но против Дерека Чисоры. Будет ли стоять на кону поединка титул WBO? Пока не известно.

Ходят слухи, что Усик и Чисора поспорят за право в следующем бою драться с обладателем титула WBO.

Это интересно: Джошуа мне выгоднее, – Усик рассказал, с кем хочет драться

Интересные факты боя

Нидерландский боксер Тайрон Спонг был спарринг-партнером Энтони Джошуа. Спонг должен был стать первым соперником Усика в хэвивейте, но попался на применении запрещенных препаратов и не вышел в ринг против украинца.

В пробе А у Спонга VADA нашла препарат кломифен, который внесен в список подозрительных веществ.

Впоследствии Спонг сообщил о том, что его последняя допинг-проба оказалась отрицательной. Это означает, что Тайрон должен был драться с украинцем Александр Усик.

Во время реванша не будет ринг-герлз. Девушки обычно выносят таблички с номером следующего раунда. Причина их отсутствия на реванше боксеров – слишком откровенные наряды девушек, что запрещено в Саудовской Аравии.

Diriyah Arena, на который состоится бой, была построена за два месяца. Арена вмещает 15 тысяч зрителей.



Diriyah Arena / фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Билеты вблизи ринга стоят 50 тысяч саудовских риалов, что равняется 320 тысячам гривен, или 13 333 долларов за билет.

Самые дешевые билеты (5 категория) на матч-реванш стоят 520 саудовских реалов, что равно 3 327 гривнам.

Прогноз

В первом поединке боксеров была очевидна плохая физическая форма Джошуа и недооценка соперника. Кроме того, Энтони будто бы был нокаутирован во время подготовки. Слишком много негативных факторов перед защитой титулов!

Сейчас Энтони выглядит крайне сосредоточенным и мотивированным отомстить мексиканцу. 7 декабря абсолютно все будет зависеть от формы Джошуа. Если британец готов, как к поединку с Кличко, то бой завершится досрочно до 9 раунда.