Джошуа – Руис: где смотреть в Украине чемпионский реванш

В субботу, 7 декабря, Джошуа в реванше сразится с Энди Руисом за пояса WBA, WBO, IBF и IBO. В Украине этот поединок можно посмотреть по телевидению.

Транслировать поединок в Украине в прямом эфире будет телеканал "Интер". В 21:30 стартует программа "Большой бокс", в ходе которой эксперты в студии обсудят шансы боксеров. Бой Джошуа – Руис начнется ориентировочно в 23:00.

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В андеркарте боя Джошуа – Руис состоится бои Филипп Хргович – Эрик Молина, Диллиан Уайт – Мариуш Вах и Майкл Хантер – Александр Поветкин.

В первой встрече боксеров Энди Руис одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде. Для Джошуа этот сенсационный проигрыш стал первым в карьере, боксер потерял все свои чемпионские титулы.

Реванш Джошуа – Руис за титулы WBA, WBO, IBF и IBO состоится в ночь с 7 на 8 декабря в городе Эд-Дирийя (Саудовская Аравия). Обзор поединка читайте на сайте Спорт24.