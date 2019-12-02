Джошуа – Руис: букмекеры назвали победителя эпического реванша

В субботу, 7 декабря, состоится самый ожидаемый реванш 2019 года. Британец Энтони Джошуа попытается вернуть утраченные титулы в поединке против мексиканца Энди Руиса. Букмекеры оценили, у которого из боксеров больше шансов отпраздновать победу.

Джошуа – Руис: прогноз букмекеров

Впервые боксеры встретились на ринге 1 июня в США. Для Энтони это был дебют на американском ринге. Встреча боксеров стала спонтанной, поскольку Энтони должен был провести защиту титулов против Джаррела Миллера. Однако бой был отменен, поскольку Миллер провалил допинг.

На бой Энтони и Джаррела была зарезервирована легендарная арена "Мэдисон-сквер-гарден". Чтобы не терять бой на арене в команде Джошуа нашли замену в лице Энди Руиса. В итоге, мексиканец сенсационно победил техническим нокаутом.

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Прогноз Фаворит Спорт

Несмотря на поражение в первом бою Энтони Джошуа остается фаворитом противостояния. Эксперты "Фаворит Спорт" оценили победу британца в бою с Руисом коэффициентом 1,44. Если Энтони выиграет досрочно – коэффициент 1,80.

Как и в первом случае, Руис рассматривается андердогом. Коэффициент на победу мексиканца – 2,85. Если же Энди снова завершит досрочно поединок – коэффициент 3,50.

Прогноз Pari Match

В компании Pari Match любителям бокса предлагают отгадать, сколько раундов продлится поединок. Коэффициент на то, что боксеры пройдут более семи с половиной раундов – 1,87. Такой же коэффициент, если бой завершится до седьмого раунда.

Наименее реальный итог поединка, по мнению экспертов, – это ничья. Коэффициент на то, что реванш в Саудовской Аравии завершится ничьей – 28.

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Прогноз 1xbet

Предыдущий бой завершился именно в седьмом раунде. Коэффициент на то, что Руис снова сможет остановить Джошуа в 7-й трехминутке – 31. Также специалисты Pari Match предлагают коэффициент 4,5 на то, что Руис выигрывает техническим нокаутом.

Очевидно, что Джошуа стремится взять реванш ярко и нокаутировать мексиканского оппонента. Коэффициент на то, что британец отправит Руиса в нокаут – 5. А вот на то, что Джошуа выигрывает техническим нокаутом – коэффициент 2,1.

Реванш Джошуа – Руис за титулы WBA, WBO, IBF и IBO состоится в ночь с 7 на 8 декабря в городе Эд-Дирийя (Саудовская Аравия). Обзор поединка читайте на сайте Спорт24.