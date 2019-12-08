Джошуа победил Руиса и вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе: видео боя

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа победил решением судей мексиканца Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Уже в первом раунде Энтони сильным ударом попал в голову соперника, после чего у Руиса появилось рассечение над глазом.

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На протяжении большей части поединка Джошуа активно передвигался по рингу и держал Руиса на дистанции, а Энди безуспешно пытался поймать британца. До конца боя Руису, который набрал 7 килограммов по сравнению с первым поединком, так и не удалось поразить соперника.

Как результат, британец перебоксировал оппонента. По итогам всех двенадцати раундов судьи единогласно отдали победу Джошуа – 118:110, 118:110, 119:109.

Теперь в активе Джошуа 23 победы (21 нокаутом) и одна неудача. На счету Руиса 32 победы (21 нокаутом) и два поражения.

Энтони Джошуа – Энди Руис видео боя