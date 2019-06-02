Джошуа сенсационно нокаутом проиграл Руису и потерял все пояса: видео

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в своем первом бою на американском ринге сенсационно проиграл все свои титулы Энди Руису-младшему (31-1, 22 КО). Последний стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.

Поединок завершился в седьмом раунде после того, как Руис нокаутировал Джошуа. Перед этим британец четыре раза побывал в нокдауне.

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Первые два раунда остались за британским чемпионом, а в третьем произошло сразу несколько неожиданных событий. Джошуа пошел в атаку и сумел послать своего соперника в нокдаун. Руис поднялся и через несколько секунд сумел ударом в ухо отправить чемпиона на канвас. После серии обменов, Джошуа оказался у канатов и мексиканский претендент второй раз в раунде отправил чемпиона в нокдаун.

В седьмом раунде британский боксер еще дважды оказался в нокдауне, после чего рефери прекратил бой.

Daaamn, did Andy Ruiz really just expose Anthony Joshua at MADISON SQUARE GARDEN



Love an underdog story pic.twitter.com/QTK6u9Ugcm — AJ ひ (@ahmedJ_23) 2 июня 2019 г.

Для Энтони это первое поражение в карьере, до этого он победил в 22 боях, в том числе и Владимира Кличко, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира. Для британца это был первой бой в США.

29-летний Энди Руис-младший провел 33 поединка и проиграл только один (Джозефу Паркеру за звание чемпиона по версии WBO).

Отметим, что Александр Усик побывал в Нью-Йорке на поединке между Руисом и Энтони Джошуа.

Видео боя Энтони Джошуа – Энди Руис-младший

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