Джошуа следующий бой проведет с Усиком – заявление британца
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа хочет провести следующий бой с Александром Усиком. Британец заявил, что хочет драться с украинцем, а не болгарином Кубратом Пулевым.
Энтони считает Усика более жестким соперником, у которого хороший рекорд – 17 подряд побед на профессиональном ринге.
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Я не хочу, чтобы показалось, что я не уважаю другого парня. Я предпочитаю подраться с более сильным бойцом, по крайней мере на бумаге. Я буду считать обоих оппонентов убийцами.
Выйду на ринг с более жестким соперником. В Усика больше достижений. У него хороший рекорд, поэтому я встречусь с ним,
– цитирует Джошуа Metro.
7 декабря Джошуа победил Энди Руиса в матче-реванше и вернул титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Сразу после реванша британец получил двух претендентов на свои пояса.
IBF обязала Энтони провести защиту пояса до апреля против Кубрата Пулева. Зато WBO дала британцу полгода, чтобы встретиться с Усиком.
Сейчас официально Джошуа не получил соперника на следующий бой.
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