Джошуа снова нокаутировали перед боем с Руисом

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Энтони Джошуа – Энди Руис / fightnews.info

Британский боксер Энтони Джошуа снова был поражен во время подготовки к реваншу с Энди Руисом. Кто именно из спарринг-партнеров навредил Джошуа – не сообщается.

World Boxing News сообщает, что перед реваншем, который пройдет 7 декабря, вновь появилась новость о том, что Энтони был серьезно поражен во время спарринга.

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Имени спарринг-партнера, который мог бы "навредить" британцу, не называют.

Перед реваншем британец спарринговал с Албоном Первизаєм, Томом Литтлом, Дереком Чисорой, Эндрю Табити и Тимоти Мотеном.

Как известно, перед первым боем Энтони Джошуа против Энди Руиса также ходили слухи о том, что британца отправили в нокаут на спарринге.

И Джошуа, и его команда опровергали эту информацию. Зато отец Энтони якобы требовал перенести первый бой с Руисом из-за все того же нокаута во время подготовки.

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Что известно о реванше Джошуа – Руис?

В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа в поединке, который состоялся на "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Руис стал чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

Реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Уже известны гонорары боксеров за этот бой. Энтони Джошуа получит аж 85 миллионов долларов.

Зато Энди Руис, который и владеет чемпионскими поясами, может рассчитывать лишь на 13 миллионов евро.

По информации СМИ, билеты возле ринга стоят 50 тысяч саудовских риалов, что равняется 320 тысячам гривен.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Энтони Джошуа Джошуа – Руис Бокс
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