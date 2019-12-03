Джошуа снова нокаутировали перед боем с Руисом

Британский боксер Энтони Джошуа снова был поражен во время подготовки к реваншу с Энди Руисом. Кто именно из спарринг-партнеров навредил Джошуа – не сообщается.

World Boxing News сообщает, что перед реваншем, который пройдет 7 декабря, вновь появилась новость о том, что Энтони был серьезно поражен во время спарринга.

Читайте также: Джошуа – Руис: букмекеры назвали победителя эпического реванша

Имени спарринг-партнера, который мог бы "навредить" британцу, не называют.

Перед реваншем британец спарринговал с Албоном Первизаєм, Томом Литтлом, Дереком Чисорой, Эндрю Табити и Тимоти Мотеном.

Как известно, перед первым боем Энтони Джошуа против Энди Руиса также ходили слухи о том, что британца отправили в нокаут на спарринге.

И Джошуа, и его команда опровергали эту информацию. Зато отец Энтони якобы требовал перенести первый бой с Руисом из-за все того же нокаута во время подготовки.

Новости по теме: Бой Джошуа – Руис пройдет без ринг-герлз из-за откровенной одежды девушек

Что известно о реванше Джошуа – Руис?

В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа в поединке, который состоялся на "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Руис стал чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

Реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Уже известны гонорары боксеров за этот бой. Энтони Джошуа получит аж 85 миллионов долларов.

Зато Энди Руис, который и владеет чемпионскими поясами, может рассчитывать лишь на 13 миллионов евро.

По информации СМИ, билеты возле ринга стоят 50 тысяч саудовских риалов, что равняется 320 тысячам гривен.