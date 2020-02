Джошуа зачитал рэп на концерте известной группы So Solid Crew: видео

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO британец Энтони Джошуа удивил болельщиками своими вокальными данными. Британец стал гостем на выступлении группы So Solid Crew.

Во время выступления группы So Solid Crew, который прошел на днях в Garage Nation, Джошуа исполнил фрагмент из трека 21 Seconds.

Поклонники группы и самого Джошуа в соцсетях похвалили боксера за исполнение песни.

Также фанаты Джошуа выразили желание, чтобы в будущем он выходил на ринг под этот трек.

So Solid Crew – 21 Seconds – відео

Энтони Джошуа часто меняет треки, под которые выходит в ринг. В свое время Энтони выходил в ринг под песню известной британской группы Queen – Another One Bites the Dust.

Также появление британца в ринге сопровождала песня "Seven Nation Army" американской рок-группы The White Stripes, которую использовал казахстанец Геннадий Головкин.

Ожидается, что следующий бой Энтони Джошуа проведет летом против болгарина Кубрата Пулева.