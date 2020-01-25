Джошуа заявил, что хочет провести бой с Усиком уже в этом году

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа стремится провести бой с Александром Усиком. Также в числе желаемых соперников британца – Деонтей Уалйдер и Тайсон Фьюри.

В комментарии Boxing Scene Джошуа сказал, что хотел бы провести бой с Усиком в 2020 году.

К теме: Джошуа обещает дать бой Усику и Пулеву

Для меня было бы лучше подраться с Фьюри и Уайлдером сейчас, пока у них нет поражений. Это удивительно, как опыт поражения влияет на тебя, это может раскрыть лучшее в тебе. Но с победителем их реванша я точно проведу бой.



Я 100% хочу еще раз провести бой на "Уэмбли". Драться там – это благословение. Если бы все зависело от меня, то в 2020 году я бы встретился с Усиком, а также с победителем Уайлдер – Фьюри,

– рассказал Джошуа.