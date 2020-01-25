Джошуа заявил, что хочет провести бой с Усиком уже в этом году
Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа стремится провести бой с Александром Усиком. Также в числе желаемых соперников британца – Деонтей Уалйдер и Тайсон Фьюри.
В комментарии Boxing Scene Джошуа сказал, что хотел бы провести бой с Усиком в 2020 году.
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Для меня было бы лучше подраться с Фьюри и Уайлдером сейчас, пока у них нет поражений. Это удивительно, как опыт поражения влияет на тебя, это может раскрыть лучшее в тебе. Но с победителем их реванша я точно проведу бой.
Я 100% хочу еще раз провести бой на "Уэмбли". Драться там – это благословение. Если бы все зависело от меня, то в 2020 году я бы встретился с Усиком, а также с победителем Уайлдер – Фьюри,
– рассказал Джошуа.
- Джошуа последний бой провел 7 декабря. В Саудовской Аравии британец победил Энди Руиса и вернул титулы WBA, WBO, IBF и IBO.
- Вероятно, следующий бой Энтони проведет с Кубратом Пулевым в Стамбуле.
- Джошуа и Пулев должны были провести бой еще в октябре 2017 года, но болгарин получил травму.
- Зато Уайлдер и Фьюри официально проведут реванш 22 февраля в Лас-Вегасе.
- Следующий бой Усика должен состояться в марте. Потенциальный соперник – Дерек Чисора.
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