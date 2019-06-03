Джошуа заработал за сенсационное поражение в четыре раза больше, чем Руис

34 Читати новину українською
Энди Руис
Энди Руис / twitter.com/BleacherReport

Появились данные о гонорарах титульного боя в супертяжелом весе между британским боксером Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом, в котором сенсационно победил последний.

Несмотря на то, что Энди Руис одержал победу, гонорар Руиса оказался в четыре раза меньше, чем у его соперника.

Читайте также: Три года в США жил, как собака, – украинский боксер Редкач

Издание The Sun сообщает, что Энди Руис после победы заработал 5,6 миллиона евро, а Джошуа получил выплату в размере 22,5 миллиона евро.

Промоутер британца Эдди Хирн уже заявил о матче-реванше. Ожидается, что бой состоится в конце 2019-го года в Британии.

Поражение Джошуа повлияло и на перспективы украинца Александра Усика, который дебютирует в новой весовой категории. Бой Усика с Джошуа состоится не в ближайшее время.

Поединок Джошуа – Руис завершился в седьмом раунде после того, как мексиканец нокаутировал Джошуа. Перед этим британец четыре раза побывал в нокдауне.

blog_ava
Новый проект правописания: что изменили в украинском языке и почему это важно
сегодня
16505
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Швейцарский теннисист благодаря невероятному удару в линию победил на Roland Garros: видео
сегодня 13:34 Швейцарский теннисист благодаря невероятному удару в линию победил на Roland Garros: видео
18
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании: детали истории
2 июня 16:33 Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании: детали истории
173
Почему обнаженная девушка на финале Лиги чемпионов – это не очень хорошо
2 июня 13:20 Почему обнаженная девушка на финале Лиги чемпионов – это не очень хорошо
Ігор Саджениця 891
Известный украинский боксер жестко нокаутировал экс-чемпиона мира: видео
2 июня 10:01 Известный украинский боксер жестко нокаутировал экс-чемпиона мира: видео
604
Невероятные эмоции игроков "Ливерпуля" после победы в Лиге чемпионов: фото
2 июня 02:32 Невероятные эмоции игроков "Ливерпуля" после победы в Лиге чемпионов: фото
204
Новости
Больше новостей
Залиште відгук