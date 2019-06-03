Джошуа заработал за сенсационное поражение в четыре раза больше, чем Руис

Появились данные о гонорарах титульного боя в супертяжелом весе между британским боксером Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом, в котором сенсационно победил последний.

Несмотря на то, что Энди Руис одержал победу, гонорар Руиса оказался в четыре раза меньше, чем у его соперника.

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Издание The Sun сообщает, что Энди Руис после победы заработал 5,6 миллиона евро, а Джошуа получил выплату в размере 22,5 миллиона евро.

Промоутер британца Эдди Хирн уже заявил о матче-реванше. Ожидается, что бой состоится в конце 2019-го года в Британии.

Поражение Джошуа повлияло и на перспективы украинца Александра Усика, который дебютирует в новой весовой категории. Бой Усика с Джошуа состоится не в ближайшее время.

Поединок Джошуа – Руис завершился в седьмом раунде после того, как мексиканец нокаутировал Джошуа. Перед этим британец четыре раза побывал в нокдауне.