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Дзюдоистка Белодед засветила крепкий пресс: яркие фото

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Дарья Белодед / instagram.com

Известная во всем мире украинская дзюдоистка Дарья Белодед поразила новым фото в сети.

На фото с отдыха спортсменка позирует на фоне яркого пейзажа.

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Дзюдоистка надела короткие шорты и белый топ, которые подчеркивают ее загар и подтянутую фигуру, в частности – накачанный пресс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by DARIA BILODID (@dariabilodid7) on

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Теги: Новости Спорта Спорт Дзюдо Дария Билодид
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