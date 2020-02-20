Дзюдоистка Белодед засветила крепкий пресс: яркие фото
Известная во всем мире украинская дзюдоистка Дарья Белодед поразила новым фото в сети.
На фото с отдыха спортсменка позирует на фоне яркого пейзажа.
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Дзюдоистка надела короткие шорты и белый топ, которые подчеркивают ее загар и подтянутую фигуру, в частности – накачанный пресс.
20 февраля
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