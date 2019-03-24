Еберг выиграла масс-старт в Норвегии, Вирер достался Большой хрустальный глобус
В норвежском Холменколлене завершился женский масс-старт последнего этапа Кубка мира по биатлону. Победу одержала шведская биатлонистка Ханна Еберг.
Еберг, допустив только два промаха на четырех огневых рубежах, преодолела дистанцию за почти 36 минут.
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Второе место заняла хозяйка соревнований Тириль Экгофф. Норвежка с тремя промахами проиграла Еберг свыше 1 секунды. Тройку лидеров замкнула американка Клер Эган. Она с одним промахом отстала от Еберг на 10 секунд.
Украинские биатлонистки в масс-старте не бежали.
По результатам этой гонки Большой хрустальный глобус удалось получить итальянке Доротеи Вирер, которая финишировала 11-й.
Второй в общем зачете оказалась Лиза Виттоцци, которая проиграла своей землячке всего 22 балла. Третье место у Анастасии Кузьминой. К слову, Виттоцци и Кузьмина выиграли Малые хрустальные глобусы.
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