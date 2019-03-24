Еберг выиграла масс-старт в Норвегии, Вирер достался Большой хрустальный глобус

В норвежском Холменколлене завершился женский масс-старт последнего этапа Кубка мира по биатлону. Победу одержала шведская биатлонистка Ханна Еберг.

Еберг, допустив только два промаха на четырех огневых рубежах, преодолела дистанцию за почти 36 минут.

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Второе место заняла хозяйка соревнований Тириль Экгофф. Норвежка с тремя промахами проиграла Еберг свыше 1 секунды. Тройку лидеров замкнула американка Клер Эган. Она с одним промахом отстала от Еберг на 10 секунд.

Your podium of the final women's race of this winter: @hannaaaoberg, @TirilEckhoff and -- welcome to the podium for the first time -- @BiathleteEgan! #HOL19



You can rewatch the women's mass start on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/RkqhhhJjxU — IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.

Look at it closely, this is the last time you'll see a results sheet on the women's side for a while! This is how the women's mass start ended here in #HOL19



You can rewatch the entire race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/sJsJ3GWx3n — IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.

Украинские биатлонистки в масс-старте не бежали.

По результатам этой гонки Большой хрустальный глобус удалось получить итальянке Доротеи Вирер, которая финишировала 11-й.

Второй в общем зачете оказалась Лиза Виттоцци, которая проиграла своей землячке всего 22 балла. Третье место у Анастасии Кузьминой. К слову, Виттоцци и Кузьмина выиграли Малые хрустальные глобусы.

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