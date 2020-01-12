Единственная олимпийская медалистка из Ирана покинула страну по политическим мотивам

21-летняя тхеквондистка Кимия Ализаде покинула Иран. Причиной она назвала то, что не могла жить в стране, где ее постоянно подавляли.

Кимия Ализаде стала первой женщиной из Ирана, которая получила для страны олимпийскую медаль. Это была бронзовая награда по тхэквондо, которую она получила в Рио-2016.

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О том, что она покинула Иран, девушка написала у себя в Instagram. По ее словам, она чувствовала себя "одной из миллионов угнетенных женщин в Иране".

"Они отправляли меня туда, куда хотели. Я всегда должна была повторять те слова, которые мне указывали, и носить ту одежду, которую мне приказывали. Они эксплуатировали меня, когда считали нужным. Мы лишь инструменты. Только наши медали ценятся, потому что их можно использовать в политических целях", – написала Кимия Ализаде.

По ее словам, спортивные чиновники в Иране были недовольны ее выбором спорта, ведь "целомудренная женщина не должна раздвигать ноги".

Решение покинуть Иран девушка назвала более тяжелым, чем выиграть медаль на Олимпиаде.

Куда именно она переехала – неизвестно. Вполне вероятно, что она выбрала Нидерланды.