Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов проиграл шестой матч подряд

Запорожский гандбольный клуб "Мотор" уступил в матче группового этапа Лиги Чемпионов французской команде "Монпелье".

"Мотор" – "Монпелье" 25:26 (17:12; 8:14)

В первом периоде украинцы имели доминирующее преимущество над противником и завершили партию со счетом 17:12.

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Во второй половине встречи украинский клуб не сумел удержать преимущество. "Монпелье" вырвал победу на последней минуте матча.

Как итог, шестое поражение "Мотора" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого украинцы только один раз сыграли вничью.

"Мотор" с одним очком остается на последнем месте в группе. В плей-офф выходят шесть лучших команд. В восьмом туре Лиги чемпионов "Мотор" на выезде сыграет с сегодняшним соперником "Монпелье".