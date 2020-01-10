Единственному украинскому скелетонисту не хватило 0,22 секунды до подиума на Кубке мира: видео

Первый украинский скелетонист Владислав Гераскевич завершил выступления на этапе Кубка мира в Ла плане.

Во Франции впервые в сезоне 20-летний Владислав финишировал в топ-10 и показал лучший для себя результат на этапах Кубка мира.

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Украинец показал практически идентичное время в двух своих заездах – 1:00.26 и 1:00.25 минуты. Данный результат выводил его по ходу соревнований на седьмое место, однако по итогам всех заездов Гераскевич финишировал на позицию ниже.

Победителем этапа стал россиянин Александр Третьяков с результатом 1:58,9 секунды. На втором месте финишировал латыш Мартинс Дукурс с отставанием в 0,37 секунды. Третье место разделили Ген Венгян (Китай) и Сунбин Юн (Южная Корея) – они завершили гонку с одинаковым временем в 2:00,29.

К слову, в нынешнем сезоне Гераскевич еще не финишировал выше 12 места, поэтому восьмая позиция на четвертом этапе является еще и рекордом сезона для украинца.

Следующий этап Кубка мира пройдет 17 января в австрийском Инсбруке.