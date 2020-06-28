Венгерский "Дебрецен", который в прошлом сезоне выиграл бронзовые награды внутреннего чемпионата, покинул элитный дивизион. Клуб вылетел в низшую лигу Венгрии, а футболисты еле избежали драки с фанатами.

В 33 туре "Дебрецен" дома принимал своего основного конкурента за выживание "Пакш", сообщает 24 канал. Хозяев устраивала только победа.

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Но "Дебрецен" сыграл вничью 1:1, в результате чего окончательно вылетел в низший дивизион.

Видео последних минут игры

"Дебрецен" пожалел об игре со зрителями

Чемпионат Венгрии один из первых возобновил матчи с присутствием зрителей на трибунах.

"Дебрецен" мог сильно пожалеть, что не доиграл сезон без поддержки на трибунах. После игры болельщики решили не сдерживать свой гнев.

Фанаты выбежали на поле, чтобы снять с посрамленных игроков футболки. К счастью, драки удалось избежать, а правоохранители быстро уняли агрессивных фанов.

Видео как фанаты выбежали на поле

Отметим, что цвета "Дебрецена" защищают украинцы Александр Надь и Юрий Габовда. Оба попали в заявку на игру, но на поле не появились.

Вместе с "Дебреценом" в классе понизился и "Капошвар".

Венгрия показывает, что несмотря на ограниченное количество зрителей на трибунах, социальная дистанция между людьми не сохраняется, а рекомендациями – грубо пренебрегают.