Едва не досталось украинцам: фаны клуба из Венгрии выбежали на поле выяснить отношения с игрокам
Венгерский "Дебрецен", который в прошлом сезоне выиграл бронзовые награды внутреннего чемпионата, покинул элитный дивизион. Клуб вылетел в низшую лигу Венгрии, а футболисты еле избежали драки с фанатами.
В 33 туре "Дебрецен" дома принимал своего основного конкурента за выживание "Пакш", сообщает 24 канал. Хозяев устраивала только победа.
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Но "Дебрецен" сыграл вничью 1:1, в результате чего окончательно вылетел в низший дивизион.
Видео последних минут игры
"Дебрецен" пожалел об игре со зрителями
Чемпионат Венгрии один из первых возобновил матчи с присутствием зрителей на трибунах.
"Дебрецен" мог сильно пожалеть, что не доиграл сезон без поддержки на трибунах. После игры болельщики решили не сдерживать свой гнев.
Фанаты выбежали на поле, чтобы снять с посрамленных игроков футболки. К счастью, драки удалось избежать, а правоохранители быстро уняли агрессивных фанов.
Видео как фанаты выбежали на поле
Отметим, что цвета "Дебрецена" защищают украинцы Александр Надь и Юрий Габовда. Оба попали в заявку на игру, но на поле не появились.
Вместе с "Дебреценом" в классе понизился и "Капошвар".