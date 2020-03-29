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Едва мог дышать: звездный футболист "Ювентуса" рассказал о борьбе с коронавирусом

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Пауло Дибала / Getty Images

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом COVID-19.

Аргентинец вылечился и продолжил индивидуально готовиться к возобновлению чемпионата.

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"У меня были симптомы, но сегодня мне гораздо лучше. Теперь я могу двигаться, ходить и тренироваться. Несколько дней назад во время занятий мне было трудно дышать. Мышцы болели", – заявил Дибала.

  • Пауло стал одним из трех зараженных игроков "Ювентуса", наряду с защитником Даниэле Ругани и полузащитником Блезом Матюиди.
  • До вынужденной паузы в чемпионате Италии аргентинец забил 13 голов и отдал 12 результативных передач в 34 матчах "бьянконери" во всех турнирах.
  • Тем временем, руководство Серии А готовит программу по замораживанию зарплат футболистов в условиях пандемии коронавируса.
  • В испанской "Валенсии" уже десять футболистов первой команды, а также 15 сотрудников заразились коронавирусом, а в английском "Вест Хэме", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, сразу у восьми игроков выявлены симптомы заболевания.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Футбол Здоровье Спорт Новости Спорта Ювентус
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