Едва мог дышать: звездный футболист "Ювентуса" рассказал о борьбе с коронавирусом

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом COVID-19.

Аргентинец вылечился и продолжил индивидуально готовиться к возобновлению чемпионата.

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"У меня были симптомы, но сегодня мне гораздо лучше. Теперь я могу двигаться, ходить и тренироваться. Несколько дней назад во время занятий мне было трудно дышать. Мышцы болели", – заявил Дибала.

Пауло стал одним из трех зараженных игроков "Ювентуса", наряду с защитником Даниэле Ругани и полузащитником Блезом Матюиди.

До вынужденной паузы в чемпионате Италии аргентинец забил 13 голов и отдал 12 результативных передач в 34 матчах "бьянконери" во всех турнирах.

Тем временем, руководство Серии А готовит программу по замораживанию зарплат футболистов в условиях пандемии коронавируса.

В испанской "Валенсии" уже десять футболистов первой команды, а также 15 сотрудников заразились коронавирусом, а в английском "Вест Хэме", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, сразу у восьми игроков выявлены симптомы заболевания.

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