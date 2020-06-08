Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал скандальный эпизод с дисквалификацией форварда команды Артема Беседина за употребление запрещенного препарата.

Артем Беседин доказал, когда лично присутствовал в УЕФА, что его вины нет. Заявление глава столичного клуба сделал в программе "ПроФутбол".

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Мы считаем, что это минимальный срок. Хотя я глубоко разобрался в этом процессе, вины Беседина не было никакой. Мы с ним не раз говорили. Вот коронавирус пошел, можно сказать, ему на пользу, что перенесли Евро-2020 на следующий сезон. Осталось немного подождать, полгода, и я думаю, что он будет в строю.

"Артем многое переосмыслил, будет аккуратнее. Потому что каждый несет ответственность за те действия, которые мы делаем. Он не маленький мальчик, если даже принял таблетку, то должен был внимательно посмотреть, что это, однозначно. Но то, что нет его вины, я в этом уверен на 200%. Поэтому и такое минимальное было наказание. Он доказал, лично присутствуя в УЕФА, что его вины нет. Но он не мог уйти полностью от ответственности", – сказал Суркис.

Что известно о допинге Беседина?

В допинг-пробе футболиста был обнаружен фенотропил – запрещенный стимулятор. Он увеличивает мозговую активность и психическую энергию.

Форвард якобы попросил у клубного врача, вероятно Леонида Миронова, таблетку от головной боли. Но медик ошибочно дал ему препарат, в котором действующим веществом был фенотропил.

Срок дисквалификации Беседина