Его не остановить: украинец Селезнев забил 11-й гол за "Бурсаспор" в сезоне – видео
Украинский нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев записал на свой счет 11-й гол за турецкий клуб.
Украинец забил единственный мяч в первом тайме поединка против "Алтая", который до этого вел в два мяча.
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В середине второго тайма украинец получил желтую карточку. На 88-й минуте Селезнев был заменен. Отметим, что сам поединок закончился со счетом 2:2.
Видео гола Селезнева
- В нынешнем сезоне 34-летний Селезнев провел 22 матча за "Бурсаспор" во всех турнирах, забив одиннадцать голов и отдав две результативные передачи.
- "Бурсаспор" идет на 4-м месте Первой лиги Турции. Следующий матч команда Селезнева проведет 1 марта против "Умраниеспора".
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