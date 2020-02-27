Его не остановить: украинец Селезнев забил 11-й гол за "Бурсаспор" в сезоне – видео

Украинский нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев записал на свой счет 11-й гол за турецкий клуб.

Украинец забил единственный мяч в первом тайме поединка против "Алтая", который до этого вел в два мяча.

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В середине второго тайма украинец получил желтую карточку. На 88-й минуте Селезнев был заменен. Отметим, что сам поединок закончился со счетом 2:2.

Видео гола Селезнева