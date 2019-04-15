Енот спрогнозировал победителя финала Кубка Украины: видео
Уже в среду, 17 апреля, будут сыграны матчи полуфинала кубка Украины по футболу. А 15 мая разыграно и главный трофей. Спрогнозировать победителя Кубка Украины решил енот Вайсбург.
В полуфинале Кубка Украины 17 апреля сыграют "Ингулец" против "Зари", а "Днепр-1" будет принимать "Шахтер".
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Енот спрогнозировал, что победителями пар будут "Ингулец" и "Шахтер". Именно они сыграют в финале 15 мая в Запорожье. А главный трофей выиграет донецкая команда.
Оправдаются ли прогнозы енота, можно будет узнать в среду, 17 апреля. Результаты матчей – на сайте Спорт24.
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