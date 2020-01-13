"Барселона" увольняет Вальверде: главное о громкой отставке
"Барселона" в ближайшее время может остаться без главного тренера. Испанские СМИ сообщают, что Эрнесто Вальверде покинет тренерский мостик "Барселоны".
Причиной отставки Вальверде является неубедительная игра "Барселоны" в этом сезоне.
Читайте также: Форвард "Барселоны" Луис Суарес пропустит 4 месяца
Последней каплей терпения руководителей "блауграны" якобы стало поражение команды в Суперкубке Испании. В полуфинале "Барселона" уступила мадридскому "Атлетико".
В чемпионате Испании "Барселона" возглавляет турнирную таблицу и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
Издание Diario Sport сообщило, что вечером 13 января совет директоров каталонского клуба во главе с президентом Жозепом Бартомеу соберется и обсудит судьбу Вальверде.
Впрочем, эта информация не помешала Вальверде провести утреннюю тренировку в привычном режиме.
По данным Catalunya Radio, на сегодняшней встрече руководители "Барселоны" сообщили Вальверде о том, что разрывают с ним контракт. Детали уже обсуждаются с его агентом.
Журналист ESPN Мои Льоренс отмечает, что вещи Вальверде на базе уже собраны. Завтра он попрощается с командой и своим штабом.
В "Барселоне" хотели, чтобы команду возглавил экс-хавбек "блауграны" Хави. Но переговоры в Катаре не увенчались успехом. Хави отказался возглавить команду зимой.
Сейчас "Барселона" рассматривает несколько кандидатов:
- Хави Гарсия Пимьента (наставник "Барселоны" Б);
- Кике Сетьен (экс-тренер "Бетиса");
- Габриэль Милито (наставник "Эстудиантеса");
- Маурисио Почеттино (экс-тренер " Тоттенхэма");
- Рональд Куман (тренер сборной Нидерландов).
Первые три кандидата рассматриваются как временные тренеры. В "Барселоне" надеются, что Хави все же возглавит клуб летом. Именно это условие якобы поставил тренер катарского "Аль-Садду".
Однако As сообщает, что наставник сборной Нидерландов Рональд Куман сразу отказал "Барселоне".
Кто возглавит "Барселону" – читайте на сайте Спорт24.