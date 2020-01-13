"Барселона" увольняет Вальверде: главное о громкой отставке

"Барселона" в ближайшее время может остаться без главного тренера. Испанские СМИ сообщают, что Эрнесто Вальверде покинет тренерский мостик "Барселоны".

Причиной отставки Вальверде является неубедительная игра "Барселоны" в этом сезоне.

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Последней каплей терпения руководителей "блауграны" якобы стало поражение команды в Суперкубке Испании. В полуфинале "Барселона" уступила мадридскому "Атлетико".

В чемпионате Испании "Барселона" возглавляет турнирную таблицу и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Издание Diario Sport сообщило, что вечером 13 января совет директоров каталонского клуба во главе с президентом Жозепом Бартомеу соберется и обсудит судьбу Вальверде.

Впрочем, эта информация не помешала Вальверде провести утреннюю тренировку в привычном режиме.

Workout with available first team players on Tito Vilanova Field.



Arthur does part of the workout with the group; ter Stegen works out on the field.



Todibo not present with club permission.



Barça B's Iñaki Peña, C. Pérez, and Ansu Fati also take part. pic.twitter.com/SEx3JJ72tp — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 января 2020 г.

По данным Catalunya Radio, на сегодняшней встрече руководители "Барселоны" сообщили Вальверде о том, что разрывают с ним контракт. Детали уже обсуждаются с его агентом.

Журналист ESPN Мои Льоренс отмечает, что вещи Вальверде на базе уже собраны. Завтра он попрощается с командой и своим штабом.

В "Барселоне" хотели, чтобы команду возглавил экс-хавбек "блауграны" Хави. Но переговоры в Катаре не увенчались успехом. Хави отказался возглавить команду зимой.

Сейчас "Барселона" рассматривает несколько кандидатов:

Хави Гарсия Пимьента (наставник "Барселоны" Б);

Кике Сетьен (экс-тренер "Бетиса");

Габриэль Милито (наставник "Эстудиантеса");

Маурисио Почеттино (экс-тренер " Тоттенхэма");

Рональд Куман (тренер сборной Нидерландов).

Первые три кандидата рассматриваются как временные тренеры. В "Барселоне" надеются, что Хави все же возглавит клуб летом. Именно это условие якобы поставил тренер катарского "Аль-Садду".

Однако As сообщает, что наставник сборной Нидерландов Рональд Куман сразу отказал "Барселоне".

Кто возглавит "Барселону" – читайте на сайте Спорт24.