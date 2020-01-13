24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

"Барселона" увольняет Вальверде: главное о громкой отставке

115 Читати новину українською
Эрнесто Вальверде / twitter.com/TransfersLlVE

"Барселона" в ближайшее время может остаться без главного тренера. Испанские СМИ сообщают, что Эрнесто Вальверде покинет тренерский мостик "Барселоны".

Причиной отставки Вальверде является неубедительная игра "Барселоны" в этом сезоне.

Читайте также: Форвард "Барселоны" Луис Суарес пропустит 4 месяца

Последней каплей терпения руководителей "блауграны" якобы стало поражение команды в Суперкубке Испании. В полуфинале "Барселона" уступила мадридскому "Атлетико".

В чемпионате Испании "Барселона" возглавляет турнирную таблицу и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Издание Diario Sport сообщило, что вечером 13 января совет директоров каталонского клуба во главе с президентом Жозепом Бартомеу соберется и обсудит судьбу Вальверде.

Впрочем, эта информация не помешала Вальверде провести утреннюю тренировку в привычном режиме.

По данным Catalunya Radio, на сегодняшней встрече руководители "Барселоны" сообщили Вальверде о том, что разрывают с ним контракт. Детали уже обсуждаются с его агентом.

Журналист ESPN Мои Льоренс отмечает, что вещи Вальверде на базе уже собраны. Завтра он попрощается с командой и своим штабом.

В "Барселоне" хотели, чтобы команду возглавил экс-хавбек "блауграны" Хави. Но переговоры в Катаре не увенчались успехом. Хави отказался возглавить команду зимой.

Сейчас "Барселона" рассматривает несколько кандидатов:

  • Хави Гарсия Пимьента (наставник "Барселоны" Б);
  • Кике Сетьен (экс-тренер "Бетиса");
  • Габриэль Милито (наставник "Эстудиантеса");
  • Маурисио Почеттино (экс-тренер " Тоттенхэма");
  • Рональд Куман (тренер сборной Нидерландов).

Первые три кандидата рассматриваются как временные тренеры. В "Барселоне" надеются, что Хави все же возглавит клуб летом. Именно это условие якобы поставил тренер катарского "Аль-Садду".

Однако As сообщает, что наставник сборной Нидерландов Рональд Куман сразу отказал "Барселоне".

Кто возглавит "Барселону" – читайте на сайте Спорт24.

Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
сегодня
53122
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Барселона
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:15 Фанаты "Райо Вальекано" устроили шествие с оскорблениями в адрес Зозули – видео
Вісент Луїс 101
10 января 17:31 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1049
сегодня 13:58 Как награждали украинку Харлан после победы над россиянкой в финале Кубка мира – видео
111
сегодня 11:07 ПСЖ и "Монако" устроили голевую перестрелку, забив шесть голов: видео
Ігор Саджениця 81
сегодня 09:46 "Ювентус" победил "Рому" и закрепился на первом месте в чемпионате Италии: видео
Ігор Саджениця 102
Новости
Больше новостей
Залиште відгук