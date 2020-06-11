Украинские спортсмены продолжают искать себе места работы за рубежом, в том числе и в России. Волейболистка сборной Украины Александра Миленко подписала контракт с российской "Северянкой" из Череповца.

На какой срок подписан контракт не сообщается. Об этом говорится в Instagram нового клуба украинки.

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Добавим, что "Северянка" четыре раза выигрывала Высшую лигу "А" чемпионата России (в 2011, 2015 года, 2017, 2018 годах).

Что известно об Александре Миленко