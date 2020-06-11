Еще один игрок сборной Украины продолжит карьеру в России
Украинские спортсмены продолжают искать себе места работы за рубежом, в том числе и в России. Волейболистка сборной Украины Александра Миленко подписала контракт с российской "Северянкой" из Череповца.
На какой срок подписан контракт не сообщается. Об этом говорится в Instagram нового клуба украинки.
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Добавим, что "Северянка" четыре раза выигрывала Высшую лигу "А" чемпионата России (в 2011, 2015 года, 2017, 2018 годах).
Что известно об Александре Миленко
- Александра является уроженкой Белой Церкви. Имеет рост 182 сантиметра.
- Миленко ранее играла в тернопольской "Галичанке-ТНЭУ-Гадза", с которой заняла третью позицию украинской Суперлиги в сезоне 2017/2018 годов.
- Волейболистка была финалистом Кубка Украины и в 2018 году – бронзовым призером чемпионата Украины. Лучшая доигровщица чемпионата Украины 2017/18.
- В 2019 году Миленко играла за студенческую сборную Украины на Всемирной Универсиаде в Неаполе.
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