Еще один украинский футболист заразился COVID-19

В минском "Динамо" украинский футболист Евгений Чаговец заразился COVID-19. Чаговец стал вторым украинским футболистом после игрока "Миная", который заразился коронавирусом.

О том, что COVID-19 обнаружили у 22-летнего Чаговца сообщает Tribuna.com Беларусь.

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Чаговец, который выступал за юношеские команды донецкого "Олимпика" и "Шахтера", в этом сезоне сыграл 7 матчей и забил один гол.

Белорусские СМИ сообщали, что в "Динамо" Минск у футболиста обнаружили коронавирус. Из-за этого команда якобы идет на двухнедельный карантин.

Гендиректор клуба Игорь Шлойдо подтвердил информацию о том, что у одного из игроков команды есть подозрения на коронавирус. В то же время он опроверг, что тест показал положительный результат.

Чемпионат Беларуси продолжается во всех лигах, зрителям не запрещено посещать стадионы несмотря на пандемию COVID-19.

Что известно о COVID-19 в Беларуси

По состоянию на 11 мая в Беларуси официально подтвердили 23 906 случаев заражения COVID-19. От коронавируса в стране умерло 135 человек.

Жесткого карантина в Беларуси нет, а все люди живут обычной жизнью.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и все правительство страны почти игнорируют коронавирус и ситуацию в мире, примером чему является проведение парада 9 мая.

В то же время большинство белорусов хотят карантина и не поддерживают решение Александра Лукашенко.

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