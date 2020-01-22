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Еще не было депутатов, которые становились чемпионами мира в MMA: Беленюк о переходе в UFC

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Жан Беленюк / facebook.com/beleniuk

Борец и народный депутат Жан Беленюк прокомментировал вероятность выступлений в MMA. Ранее Беленюк опубликовал сообщение в соцсетях с титулом UFC, намекая о переходе в смешанные единоборства.

В интервью Tribuna.com Беленюк рассказал, что его ждут в MMA и он дал обещание, что будет стараться показать себя в этом виде спорта.

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Что такое MMA?Боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. UFC – это организация, которая проводит бои по правилам MMA.

"Очень много борцов переходят в ММА, но возникают вопросы насколько это эффективно и уместно", – сказал Жан.

Пока мне до октагона очень далеко. Главное – это поставить правильный удар, иметь хоть какое-то представление, как правильно вести себя именно в боях. Борьба и ММА – это совершенно разные виды спорта. Не хочется, чтобы первый же выход в октагон разрушил все впечатление от предыдущей карьеры. Поэтому надо хорошо подготовиться,
– заявил Беленюк.

По словам Беленюка, он попробует свои силы в MMA, если увидит в себе потенциал.

Кажется, еще не было депутатов, которые становились чемпионами мира в ММА. Депутаты – чемпионы мира по греко-римской борьбе были,
– резюмировал Жан.

  • Осенью 2019 года Жан Беленюк стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. Жан победил в финале весовой категории до 87 килограммов.
  • Для украинца это второе золото чемпионата мира. Впервые Жан выиграл мировое первенство в 2015 году в Лас-Вегасе. В 2014 году Беленюк стал бронзовым призером, а в 2018-м – серебряным.
  • Летом 2020 года Жан выступит на Олимпийских играх в Токио (Япония).
  • Жан Беленюк является депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва от партии "Слуга народа".
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт MMA Смешанные единоборства Жан Беленюк
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