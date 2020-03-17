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Еще один большой футбольный турнир между сборными перенесли из-за коронавируса

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Кубок Америки по футболу 2020 официально перенесли. Причиной переноса турнира под эгидой Южноамериканской футбольной конфедерации стала пандемия коронавируса.

Турнир должен был состояться с 12 июня по 12 июля на девяти футбольных полях Колумбии и Аргентины.

Однако соревнования перенесены на 2021 год, информирует Sky Sports.

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Что такое Кубок Америки?Это аналог чемпионата Европы по футболу. Кубок Америки по футболу 2020 должен стать первым в истории турнира, когда его примет не одна страна.

Начиная с этого розыгрыша турнир будет проходить раз в четыре года. В турнире как обычно будут принимать участие 12 сборных (в том числе две приглашенные сборные). Действующим обладателем Кубка является сборная Бразилии.

Коронавирус в Колумбии и Аргентине

  • По состоянию на 17 марта коронавирусом в мире заразились более 174 тысяч человек, умерли 7085 человек.
  • Правительство Аргентины приняло решение о закрытии границ из-за распространения коронавирусной инфекции
  • Колумбия также закрыла границы для иностранцев, чтобы ограничить распространение коронавируса.
  • В Южной Америке по числу случаев коронавируса лидирует Бразилия.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Копа Америка
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