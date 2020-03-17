Еще один большой футбольный турнир между сборными перенесли из-за коронавируса
Кубок Америки по футболу 2020 официально перенесли. Причиной переноса турнира под эгидой Южноамериканской футбольной конфедерации стала пандемия коронавируса.
Турнир должен был состояться с 12 июня по 12 июля на девяти футбольных полях Колумбии и Аргентины.
Однако соревнования перенесены на 2021 год, информирует Sky Sports.
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Что такое Кубок Америки?Это аналог чемпионата Европы по футболу. Кубок Америки по футболу 2020 должен стать первым в истории турнира, когда его примет не одна страна.
Начиная с этого розыгрыша турнир будет проходить раз в четыре года. В турнире как обычно будут принимать участие 12 сборных (в том числе две приглашенные сборные). Действующим обладателем Кубка является сборная Бразилии.
Коронавирус в Колумбии и Аргентине
- По состоянию на 17 марта коронавирусом в мире заразились более 174 тысяч человек, умерли 7085 человек.
- Правительство Аргентины приняло решение о закрытии границ из-за распространения коронавирусной инфекции
- Колумбия также закрыла границы для иностранцев, чтобы ограничить распространение коронавируса.
- В Южной Америке по числу случаев коронавируса лидирует Бразилия.
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