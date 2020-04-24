Европейский топ-чемпионат досрочно завершил сезон: один из клубов подаст в суд

Профессиональный футбольный совет Нидерландов принял решение досрочно прекратить чемпионат сезона 2019/20.

Распределение мест проходит согласно текущему состоянию команд в турнирной таблице. Решение предстоит одобрить УЕФА, пишет NOS.

Смотрите также Выборы президента УПЛ снова перенесли – объявлена ​​новая дата

Причем, чемпион первенства не будет определен. Также будет повышения / понижения в классе. Команды, которые находятся в зоне вылета (АДО Ден Хааг и "Ваалвейк"), сохранят прописку в турнире.

"Аякс" и АЗ Алкмар сыграют в предварительном раунде Лиги чемпионов-2020/21, а "Фейеноорд", ПСВ и "Виллем II" примут участие в предстоящих раундах Лиги Европы-2020/21.

"Утрехт" обжалует решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB). Согласно решению KNVB, "Утрехт" не попал в еврокубки. "Утрехт" отставал от "Виллема" на три очка и имел матч в запасе. Кроме того, "Утрехт" также попал в финал Кубка Нидерландов, победа в котором дает право на билет в квалификационный раунд Лиги Европы.

Турнирная таблица чемпионата Нидерландов на время остановки турнира

Ранее о желании досрочно завершить сезон сообщали Бельгия и Шотландия.

В последний раз в Нидерландах не был определен чемпион в сезоне 1944/45.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram