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Европейский топ-чемпионат досрочно завершил сезон: один из клубов подаст в суд

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Чемпионат Нидерландов досрочно завершен
Чемпионат Нидерландов досрочно завершен / Goal.com

Профессиональный футбольный совет Нидерландов принял решение досрочно прекратить чемпионат сезона 2019/20.

Распределение мест проходит согласно текущему состоянию команд в турнирной таблице. Решение предстоит одобрить УЕФА, пишет NOS.

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Причем, чемпион первенства не будет определен. Также будет повышения / понижения в классе. Команды, которые находятся в зоне вылета (АДО Ден Хааг и "Ваалвейк"), сохранят прописку в турнире.

"Аякс" и АЗ Алкмар сыграют в предварительном раунде Лиги чемпионов-2020/21, а "Фейеноорд", ПСВ и "Виллем II" примут участие в предстоящих раундах Лиги Европы-2020/21.

"Утрехт" обжалует решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB). Согласно решению KNVB, "Утрехт" не попал в еврокубки. "Утрехт" отставал от "Виллема" на три очка и имел матч в запасе. Кроме того, "Утрехт" также попал в финал Кубка Нидерландов, победа в котором дает право на билет в квалификационный раунд Лиги Европы.

Турнирная таблица чемпионата Нидерландов на время остановки турнира

  • Ранее о желании досрочно завершить сезон сообщали Бельгия и Шотландия.
  • В последний раз в Нидерландах не был определен чемпион в сезоне 1944/45.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Нидерланды Новости Спорта Футбол Спорт
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