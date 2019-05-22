Еще один футболист сборной Украины может перейти в "Селтик"

Защитник донецкого "Шахтера" Иван Ордец в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку и переехать за границу.

Футболист сборной Украины может перейти в шотландский "Селтик", который зимой усилился Марьяном Шведом.

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Как сообщает Sport.ua руководство шотландского клуба уже контактировало с 26-летним украинцем. Также им интересуются клубы из французской Лиги 1.

По информации Transfermarkt, контракт Ордца с "Шахтером" истекает этим летом. Портал оценивает футболиста в 2,5 млн евро.

В этом сезоне Ордец из-за травмы не сыграл ни одного матча. Последний раз он выходил на поле 21 апреля 2018 года.