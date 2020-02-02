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Еще один футболист сборной Украины получал предложение от "Зенита"

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Александр Зинченко / 24 канал

Футболист сборной Украины Александр Зинченко сообщил, что российский "Зенит" предлагал ему контракт. Предложение от "Зенита" поступало Зинченко, когда украинец играл за "Уфу".

Зинченко рассказал об интересе "Зенита" в контексте перехода в "Манчестер Сити". По словам украинца, "горожане" долгое время отслеживали его.

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"МанСити" отслеживал меня долгое время. Скаутская работа там на очень высоком уровне. Они отслеживают футболистов с 15 лет. Многие думают, что они пересмотрели несколько матчей, понравился мальчик, и они его тут же отбирают. Нет. Изучается все. Вся твоя жизнь вне футбола. Каков твой образ жизни, кто твое окружение и многое другое,
– сказал Зинченко в интервью журнала "Новое Время".

Александр рассказал, что один из скаутов "Манчестер Сити" рассказал, что помнит его, когда Александру было 15 лет.

Зинченко не раскрыл названия других клубов, которые им интересовались. Конкретное предложение, кроме "Манчестер Сити", было от "Зенита".

Основные предложения – "Зенит" и "Манчестер Сити". Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе,
– резюмировал Зинченко.

  • В текущем сезоне 23-летний украинец забил 1 гол в 14 матчах за английский клуб.
  • В октябре украинец получил травму колена, после которой сыграл только в трех матчах за "горожан".
  • За российский "Зенит" выступает украинский футболист Ярослав Ракицкий.
  • В тренерском штабе россиян работает экс-игрок сборной Украины Анатолий Тимощук.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Манчестер Сити Александр Зинченко Футбол
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