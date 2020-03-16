Еще один футбольный тренер умер от коронавируса

Иранский тренер по футболу и мини-футболу Ахмада Тахера 16 марта умер от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа.

Четыре месяца назад тренеру была сделана операция по удалению опухоли головного мозга. Отмечается, что слабый иммунитет повлиял на исход заболевания.

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Тахер тренировал много иранских команд по мини-футболу. Он также занимал должность спортивного директора сборной Ирана по мини-футболу.

Число погибших от коронавируса в Иране, по последним данным, – 853 человека, всего зафиксировано около 15 тысяч случаев заражения. Все спортивные мероприятия в стране были остановлены до 20 апреля.

В Испании умер 21-летний Франциско Гарсия. Он самый молодой, кто умер от коронавируса в Испании. Он умер 15 марта.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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